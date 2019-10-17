Андронов: Если Суркис кого-то ударил в лицо – значит, по делу

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением относительно скандала с участием Андрея Павелко и Григория Суркиса, который произошел во время матча Украина – Португалия.

"Забавно все происходит. Или точнее, "забавно". В момент, когда сборная страны близка к удивительному (но заслуженному) достижению, первое лицо ее федерации-ассоциации устраивает разборки...

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Я знаю, что там было. И знаю, что Григорий Суркис – не только уважаемый человек, но и в отличной форме. И если он кого-то ударил в лицо – значит, по делу. И преЗЕдент уже вмешался в эту историю. Зачем своими руками разводить костер вокруг себя?" – написал Андронов в facebook.

Напомним, конфликт между Павелко и Суркисами начался с того, что Григорий Суркис без приглашения пришел в президентскую ложу НСК Олимпийский во время матча Украина – Португалия. Ветераны АТО, приглашенные на этот матч, не захотели находиться с Суркисом в одной ложе. Павелко обратился с соответствующей просьбой к Суркису, тот уперся, что и спровоцировало конфликт.

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