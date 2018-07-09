Андронов – о инцеденте с Видой: За видео из раздевалки нельзя дисквалифицировать

Известный российский комментатор Алексей Андронов в своем твиттере высказался о Домагое Виде и его словах об Украине после матча с Россией.

Российский комментатор Алексей Андронов считает, что экс-защитника Динамо Домагоя Виду нельзя дисквалифицировать из-за видео из раздевалки после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против России.

Отношение Виды к России неотделимо от того, как относятся его друзья по Динамо, – Уткин

"Я смотрю, здесь снова "некоторое непонимание", известные сайты уже мне поддержку Виды приписывают.

Русским по-белому: политические акции и жесты – это неправильно. Но за это видео из раздевалки, как и за орла – нельзя дисквалифицировать. Точка. Спасибо за внимание", – написал Андронов.