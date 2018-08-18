Андриевский: В матче с Аяксом будем рассчитывать только на себя и победу

Полузащитник Динамо Александр Андриевский поделился ожиданиями от матча "бело-синих" против Александрии, в рамках 5-го тура УПЛ и рассказал о следующем сопернике киевлян в Лиге чемпионов.

"Это только начало сезона. Конечно, то, что Александрия выиграла четыре матча подряд, не пропустили, не ожидал, наверное, никто.

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Это крепкая команда, которая всегда славилась своим характером. Посмотрим, как дальше будет. Готовимся, как всегда: разбор соперника, тренировки.

Еще не обсуждали Аякс. Ближе к матчу будет теория, будем уже смотреть соперника и обсуждать, как играть против Аякса.

Понятно, что есть сильные футболисты. Тадич, например, Блинд, который в Манчестер Юнайтед играл. Есть мощные молодые футболисты. Соперник сильный. Будем рассчитывать только на себя и победу", – цитирует Андриевского 1927.kiev.ua.

Матч Динамо – Александрия состоится сегодня, 18 августа, начало в 19:30.

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