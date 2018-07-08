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Андриевский: У Динамо был сложный спарринг с Люцерном

23:52 24 Читати українською
Андриевский: У Динамо был сложный спарринг с Люцерном
Александр Андриевский / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Александр Андриевский прокомментировал ничью со швейцарским Люцерном (1:1).

"Было сложно играть, потому что соперник был постоянно на мяче, очень жестко играл, с ними нужно было быстрее принимать решения.

Динамо сыграло вничью с Люцерном в спарринге

Я в перерыве не был в раздевалке. Думаю, что была тренерская подсказка увеличить скорость – и начали появляться моменты у нас.

Мы общались с Хацкевичем где-то за неделю до сборов. Сказали, что должен пройти медосмотр. Прошел – и начал работать с командой.

Не могу оценить свой прогресс. Могу сказать, что пошло на пользу то, что в еврокубках играл. Заря все-таки – не последняя команда в чемпионате Украины, мне это пошло на пользу", – цитирует Андриевского официальный сайт Динамо.

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Динамо Киев - Люцерн: Воскресенье 08 июля 2018

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