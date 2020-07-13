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Андриевский спокоен относительно борьбы Динамо за зону Лиги чемпионов

12:13 - Читати українською
Андриевский спокоен относительно борьбы Динамо за зону Лиги чемпионов
Александр Андриевский / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Александр Андриевский считает, что потеря очков с Александрией (2:2) не станет роковой в битве за "серебро" УПЛ.

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямин Вербич 63’
Беньямин Вербич 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямин Вербич
75’ Беньямин Вербич
89’ Максим Третьяков

"Все нормально, сейчас все в наших руках. Еще два матча, все зависит от нас. Мы в хорошем психологическом состоянии, поэтому проблем нет.

Александрия – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Усиление с замен было заметно по матчу. Думаю, такое должен тренер комментировать, а не я. Но мы забили два мяча, и по игре имели колоссальное преимущество, но в конце, наверное, не хватило концентрации, и получили пенальти. Сирота? Могу его только поддержать, он хороший, перспективный футболист. Все ошибки будем разбирать после игры", – заявил Андриевский в комментарии ПроФутболу.

Добавим, что Динамо пропустило на второе место Зарю, у которой на очко больше. В следующем туре состоится очная встреча команд на поле киевлян.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Александр Андриевский Александрия - Динамо Киев
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