Андриевский спокоен относительно борьбы Динамо за зону Лиги чемпионов

Хавбек Динамо Александр Андриевский считает, что потеря очков с Александрией (2:2) не станет роковой в битве за "серебро" УПЛ.

"Все нормально, сейчас все в наших руках. Еще два матча, все зависит от нас. Мы в хорошем психологическом состоянии, поэтому проблем нет.

Александрия – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Усиление с замен было заметно по матчу. Думаю, такое должен тренер комментировать, а не я. Но мы забили два мяча, и по игре имели колоссальное преимущество, но в конце, наверное, не хватило концентрации, и получили пенальти. Сирота? Могу его только поддержать, он хороший, перспективный футболист. Все ошибки будем разбирать после игры", – заявил Андриевский в комментарии ПроФутболу.

Добавим, что Динамо пропустило на второе место Зарю, у которой на очко больше. В следующем туре состоится очная встреча команд на поле киевлян.

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