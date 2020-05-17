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Андриевский рассказал о подготовке Динамо к ближайшему матчу с Шахтером

18:18 96 Читати українською
Андриевский рассказал о подготовке Динамо к ближайшему матчу с Шахтером
Александр Андриевский / Фото ФК Динамо

Киевский клуб возобновил тренировки и интенсивно готовится к первому поединку после перерыва – против Шахтера.

"Фактически сразу влились. Потому что мы тренировались по индивидуальной программе, проблемы с этим не было. Только могу сказать, что очень рад вернуться в общую группу. Рад, что скоро будут официальные матчи.

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О Шахтере мы прямо так не думаем, хотим просто восстановить чемпионат, так как соскучились по футболу и официальными матчами. Все готовятся на максимум своих возможностей", – цитирует Андриевского официальный сайт киевлян.

В нынешнем сезоне УПЛ Александр провел всего 2 матча. Напомним, УАФ приняла решение возобновить матчи УПЛ уже с 30 мая.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Александр Андриевский Александр Андриевский
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