"Положительный, боевой настрой, как обычно на сборах. В основном проводили тактические, игровые упражнения. Тренер сказал, что нам нужно добавлять в командных действиях в защите. Сейчас мы наигрываем схемы игры в обороне.

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Поскольку у нас спаррингов не было, трудно понять, в каком мы состоянии. Посмотрим. Соперник у нас хороший, так что будет интересно. Играем ли на фоне усталости? В какой-то мере – да, тем более, что у нас были довольно-таки тяжелые тренировки в физическом плане.

Думаю, в физическом плане будет трудно. Но настроение отличное, условия – хорошие, погода шикарная, особенно вечером, как для тренировок, так и для игр", – приводит слова Андриевского официальный сайт Динамо.

Отметим, что уже завтра, 18 января, киевляне будут противостоять Легии в контрольном матче, начало в 15:00.

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