Андриевский: Поле в матче с Черноморцем было ужасным, но оно одинаково для обеих команд

Полузащитник Динамо Александр Андриевский прокомментировал ничью киевского клуба в матче против Черноморца (1:1).

"Настроение плохое, потому что потеряли очки. Очень важно было взять 3 балла. В конце матча несколько потеряли концентрацию, пропустили ненужный мяч при стандарте. Хотя знали, что это – самое опасное в их атаках. Будем разбирать, Александр Николаевич укажет нам на наши ошибки.

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Поле мешало, но оно было одинаковым для обеих команды. Однако оно действительно было ужасным, и не первый год у Черноморца проблемы с газоном. Но не хочется акцентировать на этом внимание.

Аякс? Мы не думали о Аяксе, мы пытались выполнить актуальную задачу. Теперь надо забывать эту игру и идти дальше", – цитирует Андриевского официальный сайт Динамо.

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