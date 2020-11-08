Андриевский опроверг информацию об инфицировании COVID-19
13:45 - Читати українською
Полузащитник киевлян Александр Андриевский прокомментировал инфицированию об обнаруженном COVID-19.
Андриевский в сторис своего Инстаграм разместил скриншот новости о том, что у него обнаружили нериятную болезнь.
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Хавбек лаконично опроверг эту информацию, написав крупными буквами "Ложь". Заметим, что ранее Динамомания сообщила, что игрок стал 13-м инфицированным в составе киевлян. Сейчас на карантине находятся 12 футболистов, на которых Луческу не сможет рассчитывать в матче с "горняками".
Напомним, матч Динамо – Шахтер состоится уже сегодня, 8 ноября. Начало в 17:00.
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