Андриевский в сторис своего Инстаграм разместил скриншот новости о том, что у него обнаружили нериятную болезнь.

Шахтер объявил результаты внепланового тестирования на COVID-19 перед поединком с Динамо

Хавбек лаконично опроверг эту информацию, написав крупными буквами "Ложь". Заметим, что ранее Динамомания сообщила, что игрок стал 13-м инфицированным в составе киевлян. Сейчас на карантине находятся 12 футболистов, на которых Луческу не сможет рассчитывать в матче с "горняками".

Напомним, матч Динамо – Шахтер состоится уже сегодня, 8 ноября. Начало в 17:00.

Динамо – Шахтер: анонс матчаУПЛ