Александру Андриевскому диагностировали воспалительный процесс в надколеннике, что помешало ему присоединиться к другим динамовцам на сборах в Турции, сообщает официальный сайт киевлян.

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Врач "бело-синих" Андрей Шморгун сообщил, что на восстановление 27-летнему полузащитнику понадобится 10 дней, поэтому Мирча Луческу сможет рассчитывать на Александра во время третьего этапа сборов.

В нынешнем сезоне Андриевский провел 11 матчей и отличился ассистом.

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