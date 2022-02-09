Андриевский не поехал на сборы Динамо из-за травмы – врач киевлян сообщил о состоянии хавбека
10:18 - Читати українською
Полузащитник Динамо Александр Андриевский остается в лазарете "бело-синих".
Александру Андриевскому диагностировали воспалительный процесс в надколеннике, что помешало ему присоединиться к другим динамовцам на сборах в Турции, сообщает официальный сайт киевлян.
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Врач "бело-синих" Андрей Шморгун сообщил, что на восстановление 27-летнему полузащитнику понадобится 10 дней, поэтому Мирча Луческу сможет рассчитывать на Александра во время третьего этапа сборов.
В нынешнем сезоне Андриевский провел 11 матчей и отличился ассистом.
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