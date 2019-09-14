Андриевский: Международная пауза пойдет на пользу Динамо

Хавбек Динамо Александр Андриевский поделился ожиданиями от матча 7 тура УПЛ против Десны.

"Перед матчем мы работали в обычном режиме, поэтому подходим к игре в хорошем настроении. Единственное – не хватало сборников, поэтому в тренировочном процессе было задействовано больше молодежи. В целом, тренировки были такими, как всегда, кроме того, мы провели хороший спарринг с херсонским Кристаллом – лидером Второй лиги. Поэтому, думаю, мы прекрасно подготовились к игре с Десной.

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Уверен, международная пауза пойдет на пользу. У нас новый тренер, у которого свои требования, он акцентирует внимание на других взаимодействиях, да и вообще тренировочный процесс изменился. Сначала было непросто, поэтому требовалось время, чтобы привыкнуть к этому. Сейчас уже все хорошо, все понимают, что от каждого требуется, постараемся все показать в игре.

У Десны хороший тренер, хорошо виден рисунок игры, сильный состав игроков, среди которых есть опытные футболисты. По игре Десна мне очень нравится: они играют в атакующий футбол, имеют быстрые фланги. Как у нас любят говорить: и сами играют, и другим дают", – цитирует Андриевского официальный сайт Динамо.

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