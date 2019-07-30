Андриевский: Динамо настраивается на победу в чемпионате Украины

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский заверил, что команда хочет выиграть УПЛ.

"Эмоции сейчас положительные. Начали сезон с завоевания Суперкубка. Сейчас мы очень счастливы, рады этой победе и поздравляем с ней всех наших болельщиков.

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На новый сезон только положительные эмоции. Настраиваемся на победу в чемпионате. Все довольны и счастливы, что удалось начать сезон с трофея. Далее продолжим в том же духе.

В прошлом году также выиграли Суперкубок, но проиграли чемпионат. Возможно концентрации немного не хватило. Есть тренерский штаб, они нас правильно настроят и все будет отлично в новом сезоне.

Лига чемпионов? Перед нами стоит задача выйти в групповой этап. Мы все вместе хотим это сделать", – цитирует Андриевского Команда 1.

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