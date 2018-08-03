Андриевский: Будем продолжать бойкот против Мораеса

Полузащитник Динамо Александр Андриевский прокомментировал победу своей команды в поединке против Шахтера в рамках 3-го тура УПЛ.

"Спасибо нашим болельщикам, их было очень много. Это, пожалуй, мои первые такие эмоции на переполненном Олимпийском играть. Счастливый сыграть в таком дерби, благодарен тренерскому штабу за доверие.

Динамо победило Шахтер благодаря голу Вербича

После выходного будем разбирать игру, тренерский штаб укажет на ошибки, которые постараемся исправить уже в следующих матчах.

Акция болельщиков против ФФУ? Мы всегда поддерживаем своих болельщиков. У нас была отличная поддержка сегодня.

Мы решили не жать руку Мораесу и это будет продолжаться, ведь все понимают почему так происходит. Это было командное решение", – рассказал Андриевский в комментарии программе Профутбол.

Напомним, Динамо минимально победило Шахтер в матче 3-го тура УПЛ.

"Подотритесь своим регламhttps://football24.ua/ru/podotrites_svoim_reglamentom__fanaty_dinamo_proveli_fleshmob_protiv_ffu_n479786/ентом" – фанаты Динамо провели флешмоб против ФФУ