Андриевский – о роскошном голе в ворота ЦСКА: Работаю над штрафными ударами после тренировок

Хавбек Динамо Александр Андриевский прокомментировал свой классный гол со штрафного в контрольном матче с софийским ЦСКА,

"Да, действительно, тренирую штрафные удары. После тренировок остаемся с вратарями, бьем по воротам. Оттачиваем такие удары. Стараюсь, чтобы каждый мяч попадал в створ.

Динамо в контрольном матче разобралось с софийским ЦСКА

Впечатления от матча против ЦСКА из Софии? Счет свидетельствует об уверенной победе. Тем более, после первого тайма мы уже вели в два мяча, ребята, которые вышли с первых минут, сделали задел. Когда состав поменялся, нам оставалось просто довести матч до победы, уверенно сыграть в обороне. К тому же, мы воспользовались своим моментом и довели игру до логического завершения ", – передает слова Андриевского пресс-служба киевлян.

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