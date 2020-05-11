Андрес Иньеста. Гений футбола, который плакал по ночам от желания покинуть Барселону

11 мая 1984-го в городе Фуэнтеальбилья, расположенном в провинции Альбасете, родился один из величайших полузащитников в истории Андрес Иньеста. Сегодня маэстро исполняется 36 лет. "Футбол 24" рассказывает о живой легенде, которая навсегда изменила самую популярную игру в мире.

"Лучший маркетинг для футбола – это игра Иньесты, более роскошной рекламы просто существует", – сказал как-то Анхель Педраса, уже покойный экс-наставник молодежных команд Барселоны. И действительно, вы можете восхищаться Месси или Роналду, болеть за Реал или Барсу, но вам не может быть равнодушной игра Иньесты, который является олицетворением футбола в самых красивых его проявлениях. Парадоксально, но испанский маэстро, сделав колоссальный вклад в развитие игры, до сих пор не был оценен должным образом за свою работу, хотя нет – творчество, ведь именно так нужно называть футбол в исполнении Андреса. Живописец из г. Фуэнтеальбилья давно заслужил свой "Золотой мяч" и титул "The Best", но так уж сложилось, что современный футбол превратился в бизнес, где царят индустриальные империи Роналду и Месси. Иньеста стал хорошим маркетингом УЕФА и ФИФА, но над своей рекламой работал неохотно, ему это просто было не нужно.

Футбол в исполнении Иньесты – это олицетворение его сущности: "покажи мне, как ты играешь, и я скажу, кто ты". Ему не нужна слава за забитые мячи, самое важное – это команда, его большая семья. В жизни все идентично: "Без вас я был бы никем". Такие строки мы можем встретить в автобиографии Андреса, настоящем откровении символа целой эпохи в испанском футболе.

Самый сложный момент в жизни

В 12 лет Иньеста перебрался в академию Барселоны, за которую выступали такие кумиры его детства, как Лаудруп, Гвардиола или Де Ла Пенья. Однако этот переезд стал настоящим потрясением для юного мальчика, который хотел сбежать из столицы Каталонии уже после первой ночи.

"Это может показаться абсурдным, но худший день своей жизни я провел в Ла Масии. То, что я пережил тогда, ощущаю с той же болью и сейчас, так, будто не прошло столько лет. У меня было ощущение сиротства, будто я потерял какую-то частичку себя. Это был очень трудный период. Я хотел быть там, я знал, что лучше для моего будущего, но было очень сложно не видеть своей семьи. Эти чувства меня опустошали изнутри", – рассказывает Иньеста в своей автобиографии.

К счастью, Андрес сумел побороть свою первую серьезную депрессию и остался в Ла Масии, где получил неоценимую поддержку со стороны Пуйоля, Вальдеса и Рейны. Именно с помощью друзей Иньеста освоился в академии Барселоны и начал прогрессировать с крейсерской скоростью. "В кантере есть талант. Его зовут Андрес Иньеста и он будет играть лучше всех нас", – сказал Рикельме незадолго до дебюта юного "волшебника" в первой команде "блаугранас".

На первой тренировке с основным составом Барсы Иньеста так поразил своего кумира Хосепа Гвардиолу, что тот сказал Хави: "Ты забрал мое место, но этот парень, который пришел сегодня на занятия, лишит работы нас двоих". Андрес уже тогда отличался блестящей работой с мячом и феноменальным видением поля. Благодаря тому фундаменту, который заложил в Барсе Кройф, Иньеста и каталонский гранд идеально подошли друг другу. 29 октября 2002 года в матче против Брюгге юноша из Фуэнтеальбильи дебютировал за Барселону Райкарда, а уже в сезоне 2004/05 закрепил за собой место в стартовом составе и получил первое из своих 8-и чемпионств Испании. Еще через год Андрес праздновал в Париже дебютный триумф в Лиге чемпионов.

Ангел Гвардиолы

Летом 2008 года Барселону возглавил Хосеп Гвардиола, при котором в каталонском клубе начался процесс перестройки. На посту наставника "блаугранас" Пеп стартовал с поражения от Нумансии и ничьей против Расинга, наткнувшись на серьезный шквал критики. На публике Гвардиолу отстаивал лишь ныне покойный Кройф, а в команде он нашел поддержку там, где совсем ее не ждал. В автобиографии игрока Пеп рассказал про неожиданный визит Иньесты в его офис на "Камп Ноу", который добавил ему веры в собственные силы и изменил восприятие своей работы.

"Не волнуйтесь, мистер. Мы всех победим. Мы на правильном пути. Продолжайте в том же духе, хорошо? Мы играем блестяще и наслаждаемся вашими тренировками. Пожалуйста, не надо ничего менять", – сказал Андрес, выдав при выходе из кабинета крепкое испанское выражение "vamos de puta madre!" (вперед, твою мать! – прим.ред).

Интересно, что до этого Иньеста всегда вел себя очень тихо и был одним из тех игроков, которые крайне редко показывали эмоции, хотя только недавно завоевал титул чемпиона Европы со сборной Испании (2008). Об этом свидетельствуют и слова Месси, процитированные в автобиографии Андреса: "Мы похожи тем, что мало разговариваем. Он предпочитает сидеть в одном углу раздевалки, а я в другом. Однако нам хватает только взгляда, чтобы понять друг друга. Это очень скромный человек, а все, что он делает с мячом, невероятно. Когда игра складывается трудно, то я прошу его быть рядом со мной на поле".

Визит Иньесты в кабинет Гвардиолы коренным образом изменил положение дел в Барсе Гвардиолы. В команде воцарилась прекрасная атмосфера, а кульминацией будущих побед стал требл в конце сезона 2008/09, и исторические 6 трофеев по итогам года.

Ад между крупнейшими подвигами

Иньеста стал одним из главных творцов блестящего дебютного сезона Барселоны под руководством Гвардиолы, а его гол в ворота Челси в полуфинале Лиги чемпионов навсегда войдет в историю футбола. Однако после магического требла в жизни Андреса начался нелегкий период, который может сравниться разве что с тем первым днем в Ла Масии, воспоминания о котором до сих пор тревожат его душу. В финале ЛЧ против МЮ "волшебник" играл с повреждением, за что дорого поплатился. Рецидив травмы выбил его из строя на 10 недель, а когда казалось, что физически он наконец чувствует себя хорошо, пришла страшная весть о смерти близкого друга Дани Харке, который выступал за Эспаньол. "С этого момента началось мое свободное падение в бездну", – отмечает Иньеста в своей автобиографии. Иногда Андрес просто не мог завершить тренировку. Разбитому игроку даже пришлось обратиться к психологу, что он не боится описывать в своей книге:

"А для чего существуют психологи? Мне нужна была помощь. Очень страшно, когда чувствуешь, что ты – это не ты. Это был тот момент, когда люди могут сделать всякие глупости".

Когда, наконец, с помощью семьи и специалистов Андресу удалось найти прежнего себя, в апреле перед чемпионатом мира в Южной Африке он получает очередную травму. Однако Висенте Дель Боске таки берет Иньесту на Мундиаль, а Андрес благодарит тренера и всю Испанию за веру в себя победным голом в финале против Нидерландов. Самый важный мяч в своей карьере он не мог отпраздновать по-другому. Надписью на своей майке Иньеста еще раз продемонстрировал, что слава ему не нужна, а самое важное – это люди, которые рядом с тобой: "Дани Харке всегда с нами".

Проклятый "Золотой мяч"

Все указывало на то, что длительная и мучительная борьба Андреса с самим собой, а впоследствии и героический гол на ЧМ-2010 увенчаются получением "Золотого мяча". По крайней мере, это было логично для нас, фанатов. Но не забывайте о том, что в современном футболе большую роль играет маркетинг. Наиболее значима индивидуальная награда досталась гораздо более популярному Лионелю Месси, хотя грандиозных бомбардирских заслуг аргентинца никто приуменьшать также не собирается. А Иньеста во время церемонии награждения в очередной раз доказал, что он – великий человек: "Лео лучший в мире. Он ежегодно должен получать этот приз".

В следующем сезоне Иньеста снова выиграет Лигу чемпионов с Барсой, а еще через год станет ключевым игроком для сборной Испании на Евро-2012. Впрочем, даже третий триумф на важном форуме с "Красной Фурией" не позволит ему получить этот проклятый "Золотой мяч". Лучшим по итогам года вновь признают Лео, а Андрес финиширует только третьим, уступив еще и Криштиану Роналду.

Однако индивидуальные поражения никогда не огорчали скромнягу из Альбасете, он просто продолжал добросовестно работать и оставался одним из ключевых игроков при Тито и Мартино, а в эру Луиса Энрике был избран новым капитаном, которым остается и до сих пор. Символично, что легендарная повязка перешла к Иньесте от Хави, который сначала был его учителем, а впоследствии идеальным партнером в центре поля. На двоих они одержали в футболке Барсы 54 (!) трофея, а Андрес уже сейчас может гордиться званием самого титулованного испанского футболиста в истории.

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