toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН ШАХТЕР - КАРПАТЫ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

"Андрей тренируется на час дольше, чем все остальные", – капитан Леганеса не удивлен успехом Лунина в матче с Атлетико

10:32 129 Читати українською
"Андрей тренируется на час дольше, чем все остальные", – капитан Леганеса не удивлен успехом Лунина в матче с Атлетико
Рубен Перес / фото из соцсетей

Капитан Леганеса Рубен Перес поделился впечатлениями после матча 27-го тура Примеры против Атлетико.

46’ Сауль Ньигес
 

"Атлетико не заслужил одержать три очка. Игру контролировали обе команды – ни у одной не было шансов на победу. Это была ничья.

Атлетико – Леганес – 1:0 – видео гола и обзор матча, в котором Лунин парировал пенальти и совершил суперсэйв

Я вижу, как Лунин тренируется каждый день. Он приходит первым и уходит последним. Андрей тренируется на час дольше, чем все остальные. Мы знали, что он будет готов", – цитирует Переса AS.

Напомним, украинский голкипер получил шанс сыграть в Ла Лиге из-за дисквалификации основного вратаря Леганеса Ивана Куэльяра. Лунину удалось парировать пенальти и осуществить несколько блестящих сейвов.

Атлетико – Леганес: феерический Лунин убеждает Реал отраженным пенальти и суперсэйвом, Кравец может и лучше

Теги
Испания Рубен Перес Рубен Перес Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Атлетико - Леганес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
18
мин
Шахтер
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук