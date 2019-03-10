"Андрей тренируется на час дольше, чем все остальные", – капитан Леганеса не удивлен успехом Лунина в матче с Атлетико

Капитан Леганеса Рубен Перес поделился впечатлениями после матча 27-го тура Примеры против Атлетико.

"Атлетико не заслужил одержать три очка. Игру контролировали обе команды – ни у одной не было шансов на победу. Это была ничья.

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Я вижу, как Лунин тренируется каждый день. Он приходит первым и уходит последним. Андрей тренируется на час дольше, чем все остальные. Мы знали, что он будет готов", – цитирует Переса AS.

Напомним, украинский голкипер получил шанс сыграть в Ла Лиге из-за дисквалификации основного вратаря Леганеса Ивана Куэльяра. Лунину удалось парировать пенальти и осуществить несколько блестящих сейвов.

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