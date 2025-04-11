"Помню, как у Михаэля Баллака произошла драка с Саломоном Калу. Саломон Калу был очень спокойным парнем, замечательный человек, но в тот день Баллак, видимо, что-то ему сказал или сделал. Потому что Калу просто взорвался. Мы так и не узнали, что именно произошло, но Баллак должен был сделать что-то такое, что заставило Саломона выйти из себя. Это была настоящая драка. Их пришлось разнимать, растягивать.

Клуб Первой лиги приобрел возможность сыграть с Шевченко – благородная инициатива

Таких моментов было много. Вспоминаю еще одну драку – Таль Бен Хаим против Андрея Шевченко. И, кажется, Андрей тогда нокаутировал Таля. И опять же – Шевченко, человек, который вообще никогда ничего не говорит. Его никогда не было слышно в раздевалке. Но это все показывает уровень конкурентности", – сказал Оби Микел для YouTube-канала High Performance.

Напомним, Андрей Шевченко выступал за Челси в 2006-2009 гг. Вместе с командой он завоевал Кубок Англии и кубок футбольной лиги 2007 года. Джон Оби Микел играл за "синих" с 2006 по 2017 год.

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