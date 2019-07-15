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Андрей Шевченко отметил свадебный юбилей

11:27 312 Читати українською
Андрей Шевченко отметил свадебный юбилей
Шевченко с женой и двумя сыновьями / AP

Тренер сборной Украины может похвастаться очень крепким браком.

Андрей Шевченко отметил 15-летие со дня бракосочетания с Кристен Пазик.

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"Невероятный семейный ужин в честь празднования 15-и совместных лет", – так легендарный игрок, а ныне успешный тренер подписал фотографию со своей любимой в Инстаграме.

Напомним, пара воспитывает четырех сыновей – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера Габриэля.

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Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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