Несмотря на то, что матч между Кривбассом и Динамо начался с опозданием из-за тревоги, игра точно запомнится болельщикам столичного клуба с положительной стороны.

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Все потому, что легендарный нападающий киевлян Андрей Ярмоленко оформил свой 200-й гол за украинские команды в официальных встречах. Седьмой номер киевлян открыл счет в поединке на 35-й минуте. К тому же это 112-й мяч Ярмоленко в УПЛ – до рекорда Максима Шацкого остается 12 голов.

Добавим, что в текущем сезоне Ярмоленко забил уже 9 мячей и отдал 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.

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