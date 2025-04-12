Ярмоленко забил 200-й гол на топ-уровне за украинские команды и гонится за рекордом Шацких в УПЛ
Нападающий киевского Динамо Андрей Ярмоленко оформил свой юбилейный гол в игре 24-го тура УПЛ против Кривбасса.
Несмотря на то, что матч между Кривбассом и Динамо начался с опозданием из-за тревоги, игра точно запомнится болельщикам столичного клуба с положительной стороны.
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Все потому, что легендарный нападающий киевлян Андрей Ярмоленко оформил свой 200-й гол за украинские команды в официальных встречах. Седьмой номер киевлян открыл счет в поединке на 35-й минуте. К тому же это 112-й мяч Ярмоленко в УПЛ – до рекорда Максима Шацкого остается 12 голов.
Добавим, что в текущем сезоне Ярмоленко забил уже 9 мячей и отдал 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.
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