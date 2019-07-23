Андре Силва прошел медобследование в Монако

Форвард Милана Андре Силва станет игроком Монако в ближайшее время.

23-летний Силва уже прошел медобследование в Монако, сообщает Calciomercato.

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Ожидается, что "монегаски" подпишут с игроком контракт до 2024 года. Стоимость трансфера составит 30 млн евро.

Напомним, сезон 2018/19 Силва на правах аренды провел в Севилье. За испанский клуб он провел 40 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три ассиста.

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