Андре Силва прошел медобследование в Монако

Украина — 16:11 198
-
Мілевський, Коноплянка та Федецький грають за борщ, вино і футболку Мессі: Минай у "мріях" Михайла Кополовця
-
Сборная Украины попала в тройку лучших в отборе на Евро-2020 за интересным статистическим показателемЕвро-2020 — 15:59 203
-
Барселона – Челси: Гризманн, де Йонг и Нето дебютировали с поражения, шедевра Ракитича не хватилоЛига чемпионов — 15:30 1947
-
"Десятка" для Динамо: 5 легіонерів, які можуть стати серйозним підсиленням київського клубу – один представляє УПЛСергій Тищенко — 12:35 11549
-
Бешикташ помешает Фенербахче подписать Коноплянку – турецкий клуб уже договорился с украинцемТурция — 11:30 376