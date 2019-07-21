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Андре Силва близок к переходу в Монако

16:44 33 Читати українською
Андре Силва близок к переходу в Монако
Андре Силва / Lusa

Нападающий итальянского Милана Андре Силва находится в шаге от перехода во французский Монако.

Португальский форвард вскоре должен присоединиться к лагерю монегасков. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщает на своем сайте.

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Силва уже согласовал личный контракт с Монако, а клубы договорились о сумме трансфера. Милан получит за 23-летнего португальца 30 млн евро. Два года назад "россонери" заплатили за Силву на 8 млн больше.

Сезон 2018/19 Андре Силва провел в испанской Севилье на правах аренды. В его активе 27 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 9 мячей.

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