Андре Гомеш вернулся на поле после ужасной травмы

Игрок сборной Португалии полностью оправился от перелома ноги.

Португальский полузащитник Эвертона Андре Гомеш принял участие в матче 27-го тура английской Премьер-лиги против Арсенала (2:3). Этот поединок стал для 26-летнего футболиста первым в составе "ирисок" после тяжелой травмы. Игрок вышел на замену на 59-й минуте вместо Моргана Шнайдерлина.

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Болельщики, присутствовавшие на стадионе Эмирейтс, овациями встретили возвращение Гомеша на поле. Одноклубники и игроки соперника также горячо приветствовали португальца с восстановлением после травмы.

Напомним, Андре травмировался еще 3 ноября 2019 года в матче 11-го тура против Тоттенхэма. Ввингер "шпор" Сон Хин Мин жестко въехал в ногу Гомешу и, как следствие, тот получил ужасную травму – перелом голеностопа. Сам кореец был шокирован своим поступком и долго не мог оправиться от причиненного ущерба.

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