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Андре Гомеш вернулся к тренировкам с Эвертоном после ужасного перелома

14:53 62 Читати українською
Андре Гомеш вернулся к тренировкам с Эвертоном после ужасного перелома
Андре Гомеш (справа) / Фото официального сайта Эвертона

Полузащитник Эвертона Андре Гомеш восстановился после серьезной травмы, которую он получил в матче 11 тура АПЛ против Тоттенхэма.

Португалец уже тренировался в общей группе, информирует официальный сайт "ирисок".

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Почти три месяца назад хавбек Эвертона в результате жесткого столкновения со звездой Тоттенхэма Сон Хын Мином получил перелом ноги со смещением. Гомеш рисковал пропустить всю вторую часть сезона 2019/20, однако реабилитация 26-летнего игрока прошла удачно – на видео заметно, как он выполняет упражнения на уровне со всей командой.

Напомним, Гомеш претендует на место в составе сборной Португалии, которая летом выступит на Евро-2020.

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Англия Видеоновости Андре Гомеш Андре Гомеш Эвертон Эвертон Тяжелая травма
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