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Андерсон рискует пропустить следующий матч АПЛ – шанс для Ярмоленко

20:31 40 Читати українською
Андерсон рискует пропустить следующий матч АПЛ – шанс для Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Вест Хэм

Бразилец получил повреждение, которое может помешать ему сыграть против Брайтона.

Мануэль Пеллегрини не уверен в готовности некоторых игроков к матчу против «чаек».

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"У нас есть небольшие проблемы с Андерсоном и Алле, которые восстанавливаются от ударов, полученных в прошлом матче. Завтра узнаем о состоянии Андерсона и Алле, пока у нас есть сомнения", – цитирует Пеллегрини Sky Sports.

Андерсон является одним из главных конкурентов Ярмоленко, поэтому травма звездного бразильца может позволить игроку сборной Украины вернуться в состав "молотков". В первом матче АПЛ против Манчестер Сити экс-вингер Динамо не получил места даже на скамейке запасных.

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Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Фелипе Андерсон Фелипе Андерсон Вест Хэм Вест Хэм Англия Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини
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