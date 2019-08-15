Андерсон рискует пропустить следующий матч АПЛ – шанс для Ярмоленко

Бразилец получил повреждение, которое может помешать ему сыграть против Брайтона.

Мануэль Пеллегрини не уверен в готовности некоторых игроков к матчу против «чаек».

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"У нас есть небольшие проблемы с Андерсоном и Алле, которые восстанавливаются от ударов, полученных в прошлом матче. Завтра узнаем о состоянии Андерсона и Алле, пока у нас есть сомнения", – цитирует Пеллегрини Sky Sports.

Андерсон является одним из главных конкурентов Ярмоленко, поэтому травма звездного бразильца может позволить игроку сборной Украины вернуться в состав "молотков". В первом матче АПЛ против Манчестер Сити экс-вингер Динамо не получил места даже на скамейке запасных.

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