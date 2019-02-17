Андерсон демонстрирует фантастическую технику в АПЛ – Вест Хэм представил эффектный видеоролик об игроке

Вест Хэм может смело называть хавбека Фелипе Андерсона – самым успешным летним приобретением.

Фелипе Андерсон перешел в Вест Хэм с Лацио летом 2018-го и почти сразу закрепился в основе "молотобойцев".

Ярмоленко пропустит больше, чем ожидалось – украинец не сыграет в этом сезоне

Представители лондонского клуба так вдохновились игрой 25-летнего бразильца, что опубликовали видеонарезку самых эффектных моментов с участием Андерсона в чемпионате Англии.

В текущем сезоне АПЛ Фелипе провел 26 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.