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Андерлехт U-19 – Динамо U-19 – 1:1 – видео голов и обзор матча

09:42 11 Читати українською
Андерлехт U-19 – Динамо U-19 – 1:1 – видео голов и обзор матча
Андерлехт U-19 – Динамо U-19 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Киевское Динамо U-19 расписало мировую со сверстниками из Андерлехта в матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

В первом тайме бельгийцы открыли счет благодаря реализованному пенальти Сибена Деваеле, но во второй половине встречи Вадим Мащенко точным ударом помог киевлянам отыграться и установил окончательный счет в матче.

Динамо U-19 сыграло вничью с Андерлехтом в матче Юношеской лиги УЕФА

Ответный поединок состоится 28 ноября в Киеве.

Юношеская лига УЕФА. Путь национальных чемпионов. Финал, первый матч

Андерлехт U-19 – Динамо U-19 – 1:1

Голы: Деваеле, 27 (пен.) – Мащенко, 70

Юношеская лига УЕФАПлей-офф победителей

Андерлехт U-19 - Динамо U-19: Вторник 06 ноября 2018

Андерлехт U-19
Матч окончен
1 : 1
Динамо U-19
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