Андерлехт рассчитывает на Макаренко

Полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко входит в планы бельгийского клуба.

Бельгийский Андерлехт планирует оставить в команде украинского полузащитника Евгения Макаренко, сообщает Команда№1.

Андерлехт не выгонял Макаренко – агент футболиста опроверг слухи

Тренерский штаб бельгийцев считает, что 28-летний украинец будет полезным на позиции опорного полузащитника после восстановления от травмы, которую он получил в конце сезона 2018/19.

На данный момент Макаренко проходит реабилитацию в Брюсселе и работает по индивидуальной программе. Восстановление проходит с опережением сроков, но на поле футболист появится не раньше сентября.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Макаренко провел 15 матчей, в которых отметился двумя ассистами, а его команда заняла 6-ю строчку турнирной таблицы.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство