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Андерлехт рассчитывает на Макаренко

13:18 80 Читати українською
Андерлехт рассчитывает на Макаренко
Евгений Макаренко / ФК Андерлехт

Полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко входит в планы бельгийского клуба.

Бельгийский Андерлехт планирует оставить в команде украинского полузащитника Евгения Макаренко, сообщает Команда№1.

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Тренерский штаб бельгийцев считает, что 28-летний украинец будет полезным на позиции опорного полузащитника после восстановления от травмы, которую он получил в конце сезона 2018/19.

На данный момент Макаренко проходит реабилитацию в Брюсселе и работает по индивидуальной программе. Восстановление проходит с опережением сроков, но на поле футболист появится не раньше сентября.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Макаренко провел 15 матчей, в которых отметился двумя ассистами, а его команда заняла 6-ю строчку турнирной таблицы.

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Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгия Трансферы Украинцы за рубежом
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