Форвард львовской команды в ближайшее время может перебраться в топ-чемпионат.

"На матче Рух – СК Днепр-1 присутствовали скаут и заместитель спортивного директора Андерлехта. И когда Кухаревич забил в ворота днепрян – они просто схватились за голову.

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После игры сразу начались переговоры с президентом клуба. И закончились они успешно – Кухаревич должен стать футболистом Андерлехта в ближайшее время. На днях он в Брюсселе должен пройти медосмотр, после чего присоединится к своей новой команде", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, в текущем сезоне 19-летний нападающий сыграл за Рух в 12-ти матчах и забил один гол. В то же время Кухаревич ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины – форвард забил 3 гола в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против сверстников из Мальты и Северной Ирландии.

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