Андерлехт отказался от "хрустального" вингера Ювентуса

Брюссельский Андерлехт не будет продлевать арендное соглашение с туринским Ювентусом по нападающему Марко Пьяце.

"Пурпурно-белые" решили не продлевать сотрудничество с хорватским вингером, сообщает HLN.

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Андерлехт арендовал Пьяцу в январе и имел возможность пролонгировать соглашение на новый период. Однако, боссы брюссельцев решили не пользоваться этим правом. Пьяца вскоре вернется в лагерь Ювентуса, с которым имеет действующий до лета 2023-го контракт.

В составе Андерлехта 25-летний хорват успел сыграть лишь 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее он уже выступал в аренде за Шальке и Фиорентину. Из-за ряда тяжелых травм Марко Пьяца в течение последних трех сезонов пропустил почти 500 календарных дней.

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