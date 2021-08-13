Переход Евгения Макаренко в Фехервар не был бесплатным.

Несколько дней назад полузащитник сборной Украины присоединился к венгерскому клубу, но стороны не раскрыли детали трансфера.

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По информации voetbalprimeur.be, Андерлехт получил за переход Макаренко лишь 200 тисяч евро, хотя Transfermarkt оценивает 30-летнего украинца в 1,2 млн евро.

Напомним, прошлый сезон полузащитник провел в Кортрейке на правах аренды, после чего вернулся в Андерлехт, где на Макаренко не рассчитывали. Стоит заметить, что за Фехервар выступает еще один украинец – Иван Петряк.

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