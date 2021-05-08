Бельгия. Группа 1, 2 тур

Андерлехт – Антверпен – 2:2

Голы: Варсарен, 57, Миазга, 90+6 – Мбокани, 49, 84 (п)

Команды по итогам регулярного сезона смогли пробиться в чемпионскую группу, но в ней вынуждены мириться с ролью аутсайдеров. Андерлехт в первом туре сумел отобрать очки у лидера, поэтому надеялся на положительный результат и сегодня.

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В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, зато после перерыва состоялся настоящий спектакль, где главной звездой был Дьёмерси Мбокани. Бывший динамовец записал в свой актив аж четыре гола. Правда, два из них отобрал VAR. В конце концов, хозяева, в составе которых почти всю игру провел Богдан Михайличенко, смогли отыграться, во второй раз сравняв счет на последних секундах.

Ничья никоим образом не изменила турнирное положение в квартете. Антеверпен остался последним, Андерлехт – третий с таким же количеством очков (по 31).

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