Андерлехт не сумел преодолеть Генк в поединке 1/2 финала Кубка Бельгии. Отчет и видеообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Бельгии, полуфинал

Андерлехт – Генк – 1:2

Голы: Требель, 73 – Онуачу, 17, Миазга 59, (АГ)

Удаление: Лукуми (Генк)

На стадии 1/4 подопечным Венсана Компани удалось выбить Серкль Брюгге, а соперником в полуфинале стал Генк. Задача была из непростых, и Андерлехту она не покорилась.

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"Пурпурно-белые" пропустили еще в середине первого тайма, а после перерыва ситуацию усложнил Миазга, забив в собственные ворота. После этого матч вышли спасать Богдан Михайличенко и еще несколько исполнителей. Все же за несколько минут Андерлехт отквитал один мяч, благодаря точному удару со штрафного, но больше ничего не удалось.

Поражение 1:2 для команды украинца, который результативными действиями не отличался. Подопечные Венсана Компани теряют шансы на победу в Кубке Бельгии в шаге от решающего матча. Генк в финале сыграет со Стандардом.

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