Андерлехт Макаренко проиграл Брюгге и потерял лидерство в чемпионате Бельгии

В 5 туре чемпионата Бельгии Андерлехт Макаренко встречался с Брюгге.

Украинец Евгений Макаренко вышел в стартовом составе на матч против Брюгге. Украинец отыграл весь матч, который закончился поражением команды Макаренко со счетом 2:1.

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Уже на третьей минуте гол в ворота Андерлехта забил Деннис Бонавентуре, экс-нападающий Зари. Команда Макаренко ответила на 19 минуте точным ударом Ноуледжа Мусоны. Но под занавес первого тайма Андерлехт пропустил во второй раз. Отличился Ханс Ванакен.

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В итоге Брюгге вышел на первое место турнирной таблицы чемпионата Бельгии, Андерлехт опустился на 2 место.

Чемпионат Бельгии. 5 тур.

Брюгге – Андерлехт – 2:1

Голы: Бонавентуре, 3, Ванакен, 43 – Мусона, 19.