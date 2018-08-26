Андерлехт Макаренко проиграл Брюгге и потерял лидерство в чемпионате Бельгии

В 5 туре чемпионата Бельгии Андерлехт Макаренко встречался с Брюгге.
Украинец Евгений Макаренко вышел в стартовом составе на матч против Брюгге. Украинец отыграл весь матч, который закончился поражением команды Макаренко со счетом 2:1.
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Уже на третьей минуте гол в ворота Андерлехта забил Деннис Бонавентуре, экс-нападающий Зари. Команда Макаренко ответила на 19 минуте точным ударом Ноуледжа Мусоны. Но под занавес первого тайма Андерлехт пропустил во второй раз. Отличился Ханс Ванакен.
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В итоге Брюгге вышел на первое место турнирной таблицы чемпионата Бельгии, Андерлехт опустился на 2 место.
Чемпионат Бельгии. 5 тур.
Брюгге – Андерлехт – 2:1
Голы: Бонавентуре, 3, Ванакен, 43 – Мусона, 19.