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Андерлехт Макаренко обыграл Гент Яремчука и Пластуна – последний получил красную карточку

18:05 20 Читати українською
Андерлехт Макаренко обыграл Гент Яремчука и Пластуна – последний получил красную карточку
Андерлехт Макаренко обыграл Гент Яремчука и Пластуна – последний получил красную карточку

Завершился матч 15 тура чемпионата Бельгии с участием украинских исполнителей. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

В основном составе Андерлехта вышел Евгений Макаренко, который отыграл весь матч. Яремчук и Пластун также вышли на поле с первых минут, но защитник не дождался финального свистка арбитра.

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Хозяева быстро вышли вперед – на 4-й минуте отличился Кумс. Уже к перерыву гости остались в меньшинстве, и во втором тайме Кумс оформил дубль.

На последней минуте основного времени прямую красную карточку за фол последней надежды получил Игорь Пластун.

Андерлехт набрал 30 очков и находится на 4 месте, Гент с 23 зачетными баллами остался на 6 позиции.

Чемпионат Бельгии, 15-й тур

Андерлехт – Гент – 2:0

Голы: Кумс, 4, 73

Удаление: Верстрате, 34, Пластун, 90 (оба – Гент)

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Украинцы за рубежом Видеоновости Роман Яремчук Роман Яремчук Игорь Пластун Игорь Пластун Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт Гент Гент Бельгия
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