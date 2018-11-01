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Андерлехт Макаренко неожиданно расписал ничью с Локереном

17:41 34 Читати українською
Андерлехт Макаренко неожиданно расписал ничью с Локереном
Андерлехт – Локерен / Фото ФК Андерлехт

В 13-м туре чемпионата Бельгии Андерлехт и Локерен не смогли выявить сильнейшего.

Андерлехт был хозяином и явным фаворитом в матче против Локерена. В первой половине встречи гости сдерживали атаки игроков Андерлехта, а во втором тайме вообще шокировали трибуны забитым голом.

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Хозяева выровняли положение за 5 минут, но дожать Локерен так и не смогли.

Стоит отметить, что в составе хозяев весь матч на поле провел украинский полузащитник Евгений Макаренко.

Ничья оставила Андерлехт на 4-й строчке турнирной таблицы, Локерен на 15-м месте.

Чемпионат Бельгии, 13-й тур

Андерлехт – Локерен – 1:1

Голы: Димати, 59 – Дешахт, 54

Теги
Бельгия Украинцы за рубежом Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт Локерен Локерен
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