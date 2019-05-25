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Андерлехт Макаренко назначил нового тренера

25 мая 20:02 80 Читати українською
Андерлехт Макаренко назначил нового тренера
Саймон Дэвис / твиттер ФК Андерлехт

Андерлехт назначил главным тренером команды Саймона Дэвиса.

Саймон Дэвис официально представлен в качестве главного тренера Андерлехта, передает пресс-служба клуба.

Компани прокомментировал возвращение в Андерлехт

Специалист подписал контракт до 2022 года и будет помогать Венсану Компани, ведь экс-защитник Манчестер Сити пока не имеет тренерской лицензии.

"Когда Винни попросил меня переехать с ним в Андерлехт, я ни секунды не сомневался. Мы начинаем красивый проект: вернуть Андерлехт обратно на место, где они должны находится, с особым акцентом на развитие талантливых молодых игроков", – рассказал Дэвис в комментарии официальному сайту команды.

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Венсан Компани Венсан Компани Андерлехт Андерлехт Бельгия
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