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Андерлехт Макаренко нацелился на Факундо Феррейру

28 января 15:39 89 Читати українською
Андерлехт Макаренко нацелился на Факундо Феррейру
Факундо Феррейра / Фото: ФК Бенфика

Аргентинский нападающий Бенфики ґФакундо Феррейра может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.

Бельгийский Андерлехт проявляет интерес к форварду Бенфики Факундо Феррейре и хочет арендовать аргентинца, сообщает O Jogo.

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По информации издания, единственное, что может помешать переходу аргентинца в клуб Макаренко – высокие финансовые запросы 27-летнего футболиста.

Экс-футболист Шахтера забил лишь один гол в восьми матчах за Бенфику в этом сезоне. Его контракт с Бенфикой рассчитан до июня 2022 года.

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Теги
Трансферы Бельгия Андерлехт Андерлехт Бенфика Бенфика Факундо Феррейра Факундо Феррейра
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