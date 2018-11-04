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Андерлехт Макаренко минимально обыграл Васланд-Беверен

21:34 32 Читати українською
Андерлехт Макаренко минимально обыграл Васланд-Беверен
Евгений Макаренко / Фото: соцсети

Украинский хавбек Евгений Макаренко помог Андерлехту одержать победу в матче 14 тура чемпионата Бельгии.

Андерлехт вышел вперед уже на 12-й минуте – Диамата реализовал пенальти.

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Во втором тайме команда Макаренко осталась в меньшинстве, но сумела удвоить преимущество. В конце матча составы команд выровнялись, а хозяева отыграли один мяч.

Отметим, что Евгений Макаренко провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

После 14 туров Андерлехт имеет в активе 27 очков и находится на 4 месте в таблице.

Чемпионат Бельгии, 14 тур

Васланд-Беверен – Андерлехт – 1:2

Голы: Санне, 90+2 (автогол) – Диамата, 12 (пен.), Требель, 83

Удаления: Кофри, 90 – Милич, 73

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Бельгия Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт
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