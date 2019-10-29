Андерлехт хочет избавиться от Макаренко – украинец почти год не выходил на поле

Травматичность украинского защитника Евгения Макаренко может привести к его уходу из Андерлехта.

Бельгийский клуб ищет возможности для продажи или аренды 28-летнего игрока, информирует Voetbal Belgie.

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Макаренко в последний раз выходил на поле еще 2 декабря прошлого года, а потом получил тяжелую травму. После своего возвращения весной защитник перестал получать игровое время, а затем снова травмировался. Проблемы со здоровьем перечеркнули все шансы Макаренко на место в основе Андерлехта, поэтому клуб сделает все возможное, чтобы украинец перебрался в другую команду. Его контракт с брюссельцами действует до лета 2022 года, цена за Transfermarkt – 1,5 млн евро.

Напомним, что у Макаренко есть опыт выступлений за сборную Украины – экс-игрок Динамо провел 4 матча в составе "сине-желтых".

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