Андерлехт без Макаренко второй раз подряд уступил – Компани получил повреждения

В рамках 5-го тура бельгийской Лиги Жупиле Андерлехт без Макаренко минимально проиграл бывшему клубу Руслана Малиновского Генку.

Чемпионат Бельгии 2019/20, 5-й тур

Генк – Андерлехт – 1:0

Гол: Самата, 55

Андерлехт с Компани в составе уступил Генку. Единственным голом отметился Самата на 55-ой минуте матча, а Венсан получил повреждение и был заменен на 75-ой минуте игры. По информации журналиста Кристоффа Терро, экс-капитан Манчестер Сити вылетел примерно на 3 недели. Отметим также, что Евгений Макаренко не попал в заявку Андерлехта на матч.

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Таким образом, после 5-ти туров Андерлехт набрал 2 очка и занимает 13-е место, Генк с 9 пунктами расположился на пятой позиции.

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