Андерлехт без Макаренко не смог добыть очки в матче с Брюгге – экс-игрок Зари отметился голом

Андерлехт без Макаренко не смог добыть очки в матче с Брюгге

В 2 туре второго этапа чемпионата Бельгии Андерлехт уступил Брюгге.

Чемпионат Бельгии, чемпионская группа, 2 тур

Андерлехт – Брюгге – 2:3

Голы: Геркенс, 64, Требель, 90 – Уэсли, 5, Бонавентуре, 32, Гроневельд, 87

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Во втором туре чемпионской группы чемпионата Бельгии Андерлехт принимал Брюгге. Украинский хавбек хозяев Евгений Макаренко не попал в заявку своей команды.

Брюгге отличился уже в дебюте матча, позже бывший игрок Зари Деннис Бонавентуре удвоил преимущество своей команды. На 64-й минуте Андерлехт отыграл один мяч, а в конце матча команды обменялись голами.

После этого матча Брюгге имеет в активе 34 очка и находится на расстоянии 1 зачетного пункта от Генка Малиновского. Андерлехт Макаренко на 5 позиции с 26 баллами.