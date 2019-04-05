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Андерлехт –​​​​​​​ Брюгге –​​​​​​​ 2:3 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

08:25 9 Читати українською
Андерлехт –​​​​​​​ Брюгге –​​​​​​​ 2:3 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Андерлехт –​​​​​​​ Брюгге –​​​​​​​ 2:3 / ФК Брюгге

Андерлехт без Евгения Макаренко дома уступил Брюгге. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Бельги, чемпионская группа, 2 тур

Андерлехт – Брюгге – 2:3

Голы: Геркенс, 64, Требель, 90 – Уэсли, 5, Бонавентуре, 32, Гроневельд, 87

Андерлехт без Макаренко не смог добыть очки в матче с Брюгге – экс-игрок Зари отметился голом

Андерлехт в матче 2 тура верхней шестерки дома принимал Брюгге. Уже в начале встречи голкипер хозяев допустил ужасную ошибку, подарив мяч сопернику, благодаря чему Уэсли открыл счет. Позже экс-игрок Зари Деннис Бонавентуре забил второй мяч.

После перерыва Андерлехт проснулся и начал давить на ворота гостей. В середине тайма Геркенс сократил разрыв. Но на 87-й минуте Гроневельд принес победу Брюгге, хотя столичная команда не сдавалась и через несколько минут вновь сократила отставание.

Брюгге набрал 34 очка и вплотную приблизился к Генку Руслана Малиновского, Андерлехт имеет в активе 26 очков и находится на 5 позиции.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Видеоновости Андерлехт Андерлехт Брюгге Брюгге Бельгия
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