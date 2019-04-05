Андерлехт без Евгения Макаренко дома уступил Брюгге. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Бельги, чемпионская группа, 2 тур

Андерлехт – Брюгге – 2:3

Голы: Геркенс, 64, Требель, 90 – Уэсли, 5, Бонавентуре, 32, Гроневельд, 87

Андерлехт без Макаренко не смог добыть очки в матче с Брюгге – экс-игрок Зари отметился голом

Андерлехт в матче 2 тура верхней шестерки дома принимал Брюгге. Уже в начале встречи голкипер хозяев допустил ужасную ошибку, подарив мяч сопернику, благодаря чему Уэсли открыл счет. Позже экс-игрок Зари Деннис Бонавентуре забил второй мяч.

После перерыва Андерлехт проснулся и начал давить на ворота гостей. В середине тайма Геркенс сократил разрыв. Но на 87-й минуте Гроневельд принес победу Брюгге, хотя столичная команда не сдавалась и через несколько минут вновь сократила отставание.

Брюгге набрал 34 очка и вплотную приблизился к Генку Руслана Малиновского, Андерлехт имеет в активе 26 очков и находится на 5 позиции.