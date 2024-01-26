После скандального матча мадридцев против Альмерии президент Барсы Жоан Лапорта и главный тренер Хави Эрнандес прозрачно намекнули на симпатии судей к "сливочным". Впрочем, Анчелотти напомнил, что сами каталонцы до сих пор не отмылись от "дела" Негрейры.

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"На этой неделе представители Барселоны много говорили. Мое мнение не изменилось: мне не нравится прибегать к подобным вещам. Давайте не забывать о ключевых вопросах. Все знают, что произошло за последние 23 года в испанском футболе, вот в чем проблема. Лига не сфальсифицирована, просто в испанском футболе были проблемы. Пока антикоррупционная прокуратура и полиция проводят расследование, и теперь нам придется ждать, мы не должны отвлекаться от главного.

Я хотел бы не отвечать на заявления Хави. Я не хочу раскрывать свое личное мнение на этот счет", – приводит слова Анчелотти Goal.

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