Главный тренер Реала Карло Анчелотти не сможет руководить командой в ближайших поединках.

Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Реала.

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Сроки восстановления от болезни не раскрываются, но, скорее всего, наставник не сможет присутствовать на матчах с Сельтой (2 апреля) и Челси (6 апреля).

К слову, Реал возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 66 очками, имея преимущество в 9 пунктов над второй Севильей.

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