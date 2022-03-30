Анчелотти заболел COVID-19 – тренер Реала рискует пропустить игру с Челси в Лиге чемпионов
12:24 - Читати українською
Главный тренер Реала Карло Анчелотти не сможет руководить командой в ближайших поединках.
Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Реала.
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Сроки восстановления от болезни не раскрываются, но, скорее всего, наставник не сможет присутствовать на матчах с Сельтой (2 апреля) и Челси (6 апреля).
К слову, Реал возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 66 очками, имея преимущество в 9 пунктов над второй Севильей.
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