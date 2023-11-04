Анчелотти вынес вердикт новичку Реала – наставник мадридцев подарит шанс дебютировать
Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал на пресс-конференции о состоянии полузащитника Арды Гюлера.
"На этой неделе он начал тренироваться с командой. Гюлер восстановился, но ему не хватает игровых минут.
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Я планирую включить его в заявку на матч против Райо Вальекано. Мы подготовим специальный план для улучшения его физического состояния, но самое главное, что он начал работать с нами и показывать свои качества", – цитирует наставника мадридцев Marca.
Напомним, что Гюлер присоединился к Реалу летом текущего года. Впрочем, из-за травмы он так и не успел дебютировать за новый клуб.
Мадридцы сыграют против Райо Вальекано в 12 туре Ла Лиги 5 ноября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
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