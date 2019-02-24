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Анчелотти: Вылет из Лиги чемпионов деморализовал Наполи

14:31 66 Читати українською
Анчелотти: Вылет из Лиги чемпионов деморализовал Наполи
Карло Анчелотти / Фото: соцсети

Наставник Наполи Карло Анчелотти оценил психологическое состояние своей команды.

"Думаю, наше лучшее выступление в сезоне было против ПСЖ в Париже. Мне понравилось наше желание контролировать игру.

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Вылет из Лиги чемпионов в некоторой степени деморализовал нас, во многом потому, что мы были так близки к квалификации в следующий раунд.

В психологическом плане это действительно ударило по нам, поскольку мы потеряли часть той вдохновения, которую проявили в матчах против Ливерпуля и ПСЖ", – цитирует Анчелотти Football Italia.

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Теги
Наполи Наполи Италия Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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