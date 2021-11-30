Главный тренер Реала Карло Анчелотти признался, за кого бы проголосовал при выборе победителя "Золотого мяча-2021".

"Сначала я бы проголосовал за Бензема, второй – Винисиус, а третий – Модрич. Это личное мнение, но я не могу сказать иначе. Я бы проголосовал за Карима", – приводит слова Анчелотти Sport.es.

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Напомним, Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча-2021", а в тройку также попали Роберт Левандовски и Жоржиньо. Четвертую строчку занял форвард Реала Карим Бензема.

"Золотой мяч" этого года стал седьмым для Месси. Ранее он брал титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

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