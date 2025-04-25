Камавинга выбыл до конца сезона, поэтому Анчелотти вынужден искать замену французу. Несмотря на то, что основная позиция Эдуардо – центральный полузащитник, Карло регулярно использовал его на позиции левого защитника.

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Хотя наставник может рассчитывать на Франа Гарсию, по информации Marca, итальянский специалист намерен выпустить в основе на игру против Барселоны Ферлана Менди, который наконец залечил травму. Во время двух последних тренировок француз продемонстрировал, что он полностью готов, а Анчелотти предпочитает положиться на опытного Менди вместо юного Гарсии.

Добавим, что Ферлан в этом сезоне успел сыграть в 30 матчах за Реал во всех соревнованиях, в которых отметился 2 ассистами. Последний раз он выходил на поле еще 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

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