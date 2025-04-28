Реал выплатит главному тренеру Карло Анчелотти зарплату за следующий сезон и сделает его пожизненным послом клуба после завершения карьеры.

Несмотря на запланированный уход из клуба по окончании сезона, Анчелотти получит зарплату за следующий сезон, предусмотренную его контрактом. Об этом информирует Relevo. Зарплата Анчелотти за сезон может составить около 11 миллионов евро до уплаты налогов.

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По данным источника, мадридский клуб не будет создавать никаких препятствий 65-летнему итальянскому тренеру относительно условий его перехода в сборную Бразилии. Идея президента клуба Флорентино Переса заключается в том, чтобы выплатить Анчелотти всю сумму, предусмотренную его контрактом с "бланкос".

Также после завершения карьеры тренера итальянский специалист получит возможность стать пожизненным послом клуба.

Анчелотти имеет действующее соглашение с мадридцами, которое рассчитано до 2026 года.

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