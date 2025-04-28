Карло Анчелотти встретится с президентом клуба Флорентино Пересом, чтобы обсудить свое увольнение из клуба, сообщает ESPN. Сообщается, что встреча состоится в ближайшие дни.

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Согласно источнику, Анчелотти покинет клуб после последнего матча сезона Ла Лиги против Реала Сосьедад, который состоится 25 мая.

Ранее игроки Реала пришли к Пересу с жалобой на тренера, который, по их мнению, применяет неправильную тактику. "Бланкос" вылетели из Лиги чемпионов, дважды проиграв Арсеналу, а также уступили Барселоне в финале Кубка Испании.

Контракт Анчелотти с Реалом рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что итальянский специалист уже договорился о работе в сборной Бразилии.

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